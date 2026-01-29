İnşaat başta olmak üzere sanayi, gıda, lojistik, enerji, bilişim ve turizm sektörlerinde 10 milyar doları aşan yatırım hacmiyle Türkiye ekonomisinin devleri arasındaki yerini pekiştiren Fırat Life Style, düzenlediği ilk basın toplantısında ulaştığı üretim gücünü, yatırım büyüklüğünü ve 2026 projelerini düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye’de ve yurt dışında 7 sektörde faaliyet göstere Fırat Life Style, Türkiye genelinde bugüne kadar 32 bin konut ve ticari alan olmak üzere, konut, ofis ve ticari alanlar dahil toplamda 36 binin üzerinde gayrimenkul üretti. Konut ve ticari gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra Türkiye’de ve yurt dışında üstlendiği taahhüt projeleriyle faaliyet alanını genişletmeye devam eder grup, 10 milyar doları aşan bir yatırım hacmine ulaşmış durumda.

Bugüne kadar 48 projeyi tamamlayan Fırat Life Style, halihazırda 13 projede inşaat faaliyetlerini sürdürüyor. Bu yıl itibarıyla planlanmış 9 yeni projeye daha başlamaya hazırlanan grup, bu yeni dönemde yaklaşık 16 bin 600 bağımsız bölümün inşaatını başlatmayı planlıyor.

Konut ve ticari gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra büyük ölçekli taahhüt projeleriyle de faaliyet alanını genişleten Fırat Life Style, yurt dışında Irak Merkez Bankası’nın inşaatını ve Özbekistan’da Bağımsızlık Anıtı gibi kamu niteliği yüksek projeleri hayata geçirirken; Türkiye’de ise Hatay, Adıyaman ve İzmir’de deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarını yürüttü. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 9 bin 500 deprem konutunun inşaatını gerçekleştiren grup, bugün itibarıyla 6 bin 500 konutu da teslim etmiş durumda. Kalan 3 bin konutun ise 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

GAYRİMENKULDE ÇOK MARKALI ÜRETİM MODELİ

Fırat Life Style, gayrimenkul yatırımlarını tek tip projeler yerine farklı hedef kitlelere hitap eden çok markalı bir yapı altında geliştiriyor. Ulaşılabilir konut ihtiyacından üst segment taleplere kadar uzanan geniş bir yelpazede, her biri kendi konsepti ve fiyatlama modeliyle konumlanan markalarla üretim gerçekleştiriliyor. Bu yaklaşım, bireysel alıcı ve yatırımcı tarafında dengeli ve sürdürülebilir bir portföy oluşmasını sağlıyor.

Bekir Fırat

Fırat Life Style, gayrimenkul yatırımlarını farklı hedef kitlelerin ihtiyaçlarına yanıt veren “Natura Dünyası”, “Relax” ve “Velux” markaları altında şekillendiriyor. Gayrimenkul portföyünün ana bölümünü oluşturan Natura Dünyası, farklı gelir grupları ve yaşam beklentilerine hitap eden projeleriyle öne çıkıyor. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hayata geçirilen Natura Dünyası projeleri, geniş sosyal alanlarıyla ortak bir yaşam kültürü sunuyor. Natura Dünyası için Fırat Life Style Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Fırat, “Bizim için önemli olan, insanların gerçekten yaşayacağı, uzun vadede sorun yaratmayacak projeler üretmek. Ölçekli üretim yapmamız sayesinde maliyetleri daha sağlıklı yönetiyor, verdiğimiz sözlerin arkasında duruyoruz. Bu yaklaşım, yatırımcılarımızın memnuniyetini artırırken tekrar tercih edilmemizin de en önemli nedeni oluyor” dedi.

Relax markası ise, daha fonksiyonel planlama ve dengeli metrekare anlayışıyla konumlanıyor. Minimalist yaşamı tercih eden alıcıları hedefleyen Relax projeleri, yatırım ve oturum talebinin kesiştiği bir segmentte yer alıyor. Relax projelerinin yüksek maliyetlerden arındırılarak, doğru planlama ile hayata geçirildiğini belirten Fırat, “Relax projeleriyle daha fonksiyonel, daha ulaşılabilir ve minimalist yaşama uyumlu konutlar üretiyoruz” diye konuştu.

Üst segmentte konumlanan Velux markası ise, daha seçici bir hedef kitleye ve sınırlı üretim anlayışına odaklanıyor. Bodrum ve İzmir gibi lokasyon değeri yüksek bölgelerde geliştirilen projeler; mimari kalite, lokasyon avantajı ve kontrollü ölçek yaklaşımıyla ayrışıyor. Velux markasının üst segmente hitap ettiğini vurgulayan Fırat, “Velux bizim daha üst segmentte konumlanan markamız. Talebin daha seçici olduğu lokasyonlarda, sınırsız lüksün sınırlarını zorluyoruz. Burada amaç hızlı satış değil, uzun vadeli değer üretmek” bilgisini paylaştı.

2026 YILINDA 89 MİLYAR LİRALIK YENİ YATIRIM

2026 yılı itibarıyla toplam 16 Bin 600 bağımsız bölümün inşaatına eş zamanlı olarak başlanıyor. Bu projelerin toplam yatırım büyüklüğü ise yaklaşık 89 milyar TL seviyesinde. 2026 yılıyla birlikte hayata geçecek projeler, yalnızca sayılarıyla değil, ölçekleri ve sundukları yaşam kurgusuyla da öne çıkıyor.

Grubun 2026 yılı yol haritasında yer alan 16 bin 600 bağımsız bölümün toplam yatırım büyüklüğü 89 milyar lira olarak açıklandı. Bu kapsamda hayata geçecek öne çıkan projeler şunlar:

* Natura GOP: Ankara Çankaya Gaziosmanpaşa’da konumlanan Natura GOP; 1.000 konut ve ticari alanlarıyla Atakule ve Çankaya Köşkü’ne yakın prestijli bir yaşam sunuyor. Bölgede değerini koruyan seçkin proje olarak öne çıkıyor.

* KITA Serisi: Balgat’ta yükselen ve henüz uygulama aşamasına geçmeden 5 uluslararası ödüle layık görülen karma kullanım projesi KITA’nın yanı sıra; Beytepe ve Oran bölgelerinde devasa yaşam alanları kurgulanıyor.

* Natura Golf Country: Ankara Eskişehir Yolu üzerinde, içinde golf sahalarının da bulunduğu 3 bin 100 konut ve villadan oluşan ayrıcalıklı bir yaşam alanı sunuyor.

* Natura Prestij Elite ve Platin: Şehrin ticaret ve kamu merkezlerine yakın, prestijli lokasyonlarda karma yaşam konseptleri inşa ediliyor.

FIRAT: GÜVEN VE DEĞER İNŞA EDİYORUZ

Satış sonrası süreçlerin önemine dikkat çeken Fırat Life Style Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Fırat, teslim sonrası desteğin kurum kültürlerinin temeli olduğunu belirterek, “Bizim için iş, konutu teslim etmekle bitmiyor. Teslim sonrası süreci yöneten ayrı bir kalite kontrol ve geri dönüş birimimiz var. Bütün yatırımcılarımız da Fırat Life Style’ın yaptığın işin arkasında durduğunu bilir. Asıl farkı da burada yaratıyoruz” diye konuştu.

FIRAT LİFE STYLE HAKKINDA

Fırat Life Style, 1981 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren, çok sektörlü yapısıyla üretim, yatırım ve taahhüt alanlarında kurumsal bir organizasyon modeliyle hareket eden bir gruptur. Faaliyetlerini uzun vadeli planlama, finansal disiplin ve operasyonel süreklilik ilkeleri doğrultusunda yürüten yapı, farklı sektörlerde edindiği deneyimi entegre bir yönetim anlayışıyla bir araya getirmektedir.

Grup bünyesinde; proje geliştirme, mühendislik, finans, satın alma, kalite kontrol, teslim sonrası yönetim ve operasyon ekipleri ayrı organizasyonlar halinde yapılandırılmıştır. Bu organizasyon modeli, projelerin yalnızca üretim aşamasında değil, teslim sonrası süreçlerde de izlenmesini ve yönetilmesini mümkün kılmaktadır. Risk yönetimi, maliyet kontrolü ve zamanlama disiplinleri, tüm faaliyet alanlarında merkezi bir planlama çerçevesinde ele alınmaktadır.

Fırat Life Style, faaliyet gösterdiği sektörlerde ölçekli iş yapma kabiliyeti, yüksek montanlı projeleri eş zamanlı yürütebilme kapasitesi ve kurumsal işleyişiyle öne çıkmaktadır. İnsan kaynağı yapısı; mühendislik, teknik uygulama ve saha yönetimi alanlarında uzmanlaşmış ekiplerden oluşurken, tedarik zinciri ve iş ortaklarıyla uzun vadeli ilişkiler esas alınmaktadır.

Kurumsal gelişim, sürdürülebilir büyüme ve itibar yönetimi yaklaşımı doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Fırat Life Style, önümüzdeki dönemde de yatırım ve üretim faaliyetlerini çok sektörlü yapısı içinde dengeli biçimde büyütmeyi hedeflemektedir.