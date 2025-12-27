Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yürüttüğü bahis soruşturması genişletildi.

Federasyon, daha önce cezalandırılan aktif hakemler, futbolcular ve gözlemcilerin ardından son olarak hakemliği bırakmış 9 ismin daha soruşturma kapsamında PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Açıklanan isimler arasında eski FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık’ın da yer alması dikkat çekti.

“MHK DE DAHİL EDİLMELİ”

Bahis soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan eski hakem Fırat Aydınus, soruşturmanın kapsamının genişletilmesi gerektiğini savundu.

Aydınus, TFF'ye Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) da sürece dahil edilmesi çağrısında bulundu.

Fırat Aydınus, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun istikrarla sürdürdüğü ‘evin önü temizliği’, gelinen noktada artık evin içine evrildi. Bu doğrultuda; madem beş yılı kapsayan bir süreç için yola çıkıldı; o hâlde bu beş yıl içinde MHK’de başkan, başkan vekili, asil ve yedek üye olarak görev yapmış isimlerin, aktif görevde bulundukları dönemler dikkate alınarak bahis soruşturması kapsamına dâhil edilmesinin vakti gelmedi mi?…”