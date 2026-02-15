Brezilya'da 39 yaşındaki Adriana ile 37 yaşındaki Leandro’nun hayatı, biyolojik ailelerini ararken beklenmedik bir şokla sarsıldı. Yaklaşık 19 yıldır birlikte yaşayan ve bir kız çocuk büyüten çift, bebekken anneleri tarafından terk edildiklerini biliyordu.

İkisi de biyolojik annelerinin adının “Maria” olduğunu öğrendi ancak bunu uzun süre sadece bir tesadüf olarak değerlendirdiler. Gerçeğe giden süreç, yerel bir radyo programında yapılan çağrıyla başladı. Canlı yayında Adriana’nın biyolojik annesine ulaşıldı.

BİRLİKTELİKLERİ SÜRÜYOR

Program sırasında annenin geçmişte bir çocuk daha dünyaya getirdiği bilgisi paylaşıldı. Yapılan görüşmede söz konusu çocuğun Leandro olduğu anlaşıldı. Böylece yıllardır evli olan çiftin aynı biyolojik anneye sahip olduğu, yani kardeş oldukları ortaya çıktı.

Yaşananların ardından çift, büyük bir şok yaşadıklarını ancak aralarındaki bağın sürdüğünü ifade etti. Bazı haberlerde, birlikte kalma ve aile düzenlerini devam ettirme yönünde karar aldıkları bilgisi yer aldı.