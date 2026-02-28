Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Oscar ödüllü ve Oscar’a aday gösterilmiş üç önemli yapım ülke genelinde eş zamanlı olarak seyirci karşısına çıkacak.

Bilet fiyatının 120 TL olarak tespit edildiği organizasyonda gösterilecek filmlerden biri, Batı Şeria’daki Masafer Yatta bölgesinde yaşayan Filistinlilerin yerlerinden edilme sürecini ve direnişlerini konu alan Gidecek Yer Yok (No Other Land).

Yapım, 97. Akademi Ödülleri’nde En İyi Belgesel kategorisinde Oscar’a layık görüldü.

Altı yaşındaki Hind Rajab’ın çatışma ortamında yaptığı yardım çağrısına odaklanan Hind Rajab’ın Sesi (The Voice of Hind Rajab) filmi de programda yer alacak. Gazze’de yaşanmış gerçek bir olayı işleyen yapım, 98. Akademi Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film dalında adaylık elde etti.

Filistinli bir ailenin üç nesil boyunca karşılaştığı travmaları ve umut arayışını ele alan Senden Geriye Kalan (All That’s Left of You) da gösterim listesinde bulunuyor. Cherien Dabis imzalı film, Ürdün tarafından En İyi Uluslararası Film kategorisinde Oscar aday adayı olarak belirlenmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Filistin Film Günleri aracılığıyla Filistin’e dair kültürel bir etkinliği tüm ülkeye yayarak Türkiye’yi ortak bir hafıza ve dayanışma platformunda bir araya getirmeyi amaçlıyor.