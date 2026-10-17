Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a FIFA'dan transfer yasağı geldi. Ligde son sırada yer alan İstanbul temsilcisine 3 dönem boyunca geçerli olacak transfer tescil yasağı verildi.
Eyüpspor'un adı, FIFA tarafından yayımlanan transfer tescil yasağı listesine eklendi.
FIFA'nın kararına göre Eyüpspor'a uygulanan transfer yasağının başlangıç tarihi 15 Ekim 2026 olarak kayıtlara geçti.
İstanbul temsilcisi, 3 dönemlik yaptırım devam ettiği sürece yeni futbolcuların tescil işlemlerini gerçekleştiremeyecek.