Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a FIFA'dan transfer yasağı geldi. Ligde son sırada yer alan İstanbul temsilcisine 3 dönem boyunca geçerli olacak transfer tescil yasağı verildi.

FIFA'dan Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı - Resim : 1

Eyüpspor'un adı, FIFA tarafından yayımlanan transfer tescil yasağı listesine eklendi.

FIFA'nın kararına göre Eyüpspor'a uygulanan transfer yasağının başlangıç tarihi 15 Ekim 2026 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul temsilcisi, 3 dönemlik yaptırım devam ettiği sürece yeni futbolcuların tescil işlemlerini gerçekleştiremeyecek.