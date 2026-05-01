Kanada’nın Vancouver kentinde gerçekleştirilen FIFA Kongresi’nde konuşan 56 yaşındaki Gianni Infantino, gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı.

2016 yılında FIFA başkanlığı görevine seçilen Infantino, 2019 ve 2023 seçimlerine tek aday olarak katılmıştı. İsviçreli yönetici, Asya, Afrika ve Güney Amerika konfederasyonlarının desteğini almayı sürdürüyor. Bu üç konfederasyon, FIFA’ya bağlı 211 federasyonun 110’unu temsil ediyor.

Infantino ayrıca 2026 Dünya Kupası’na katılacak 48 takıma verilecek ödül miktarını takım başına 2’şer milyon dolar artırdıklarını duyurdu. Üye federasyonlara toplamda 2,7 milyar dolar dağıtılacağını belirtti.

FIFA başkanlık seçimlerinin 18 Mart 2027’de Fas’ın başkenti Rabat’ta gerçekleştirileceği bildirildi.