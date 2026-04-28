FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesi dikkat çeken bir kural değişikliğine hazırlanıyor.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada sarı kart cezalarıyla ilgili yeni bir sistemin devreye girmesi bekleniyor.

EKSTRA AF MASADA

The Athletic'in haberine göre; FIFA, grup aşamasının ardından tüm sarı kartları silmeyi planlıyor.

Mevcut sistemde kartlar yalnızca çeyrek final sonrası sıfırlanıyordu. Yeni modelle birlikte grup aşamasının bitiminde de ikinci bir af dönemi uygulanacak.

AMAÇ YILDIZLARI SAHADA TUTMAK

FIFA’nın temel hedefi, oyuncuların biriken kartlar nedeniyle kritik eleme maçlarını kaçırmasını azaltmak.

2026 Dünya Kupası’nın 48 takımla oynanacak olması ve turnuvaya son 32 turunun eklenmesi nedeniyle maç sayısı artacak. Bu nedenle cezalı oyuncu sayısının yükselmemesi için yeni formül devreye alınacak.

YENİ KART CEZASI KURALI UYGULANIRSA NASIL İŞLEYECEK?

Önceki kurallarda bir futbolcu, çeyrek finale kadar geçen süreçte iki sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşebiliyordu.

Yeni sistem yürürlüğe girerse oyuncular ya grup aşamasındaki üç maçta iki sarı kart görürse ya da son 32, son 16 ve çeyrek final sürecinde iki kart görürse ceza alacak.

KARAR TOPLANTIDA VERİLECEK

Söz konusu düzenlemenin FIFA Konseyi’nin Vancouver’daki toplantısında resmiyet kazanması bekleniyor.

Onayın çıkması halinde 2026 Dünya Kupası, kart kurallarında önemli bir değişiklikle başlayacak.