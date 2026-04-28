Süper Lig'e yükselecek ikinci takım belli oluyor: TFF 1. Lig'de şampiyonluk ve play-off ihtimalleri
Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk ve play-off yarışı son haftaya taşınırken, Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor 73 puanla Süper Lig bileti için kader maçlarına çıkacak. Play-off'un son bileti için de yarış devam ediyor.
Trendyol 1. Lig’de Erzurumspor FK’nin şampiyonluğu ilan edip Süper Lig biletini almasının ardından, iki ekipten biri de alınacak sonuçlara göre doğrudan Süper Lig’e yükselecek.
ZİRVEDE BÜYÜK ÇEKİŞME
37. hafta karşılaşmalarında Esenler Erokspor, SMS Grup Sarıyer’e 1-0 mağlup olurken, Amed Sportif Faaliyetler ise Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından iki ekip de 73 puana ulaştı.
SÜPER LİG BİLETİ SENARYOLARI
Esenler Erokspor, 2 Mayıs Cumartesi günü Atko Grup Pendikspor’u konuk ederken, Amed Sportif Faaliyetler ise Alagöz Holding Iğdır FK deplasmanına çıkacak.
Amedspor, Iğdır FK’yi mağlup etmesi halinde diğer sonuçlara bakmadan Süper Lig’e yükselecek. Erokspor’un kazanması ise Amedspor’un puan kaybına bağlı olacak.
İKİLİ AVERAJ AMEDSPOR'DA
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçta Amedspor 2-1 kazanırken, ikinci maç 1-1 berabere bitti. Bu nedenle puan eşitliğinde avantaj Amed Sportif Faaliyetler’de bulunuyor.
PLAY-OFF VE ÜÇÜNCÜLÜK YARIŞI
Play-off hattında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Özbeyli Bandırmaspor 57 puanla yarışını sürdürüyor. Arca Çorum FK ise az da olsa üçüncülük ihtimalini koruyor. (İkili averajda Keçiörengücü'nün Bandırma'ya karşı üstünlüğü var.)
Play-off’u garantileyen takımlar arasında Sipay Bodrum FK ve Atko Grup Pendikspor yer alırken, son bilet için mücadele devam ediyor.
TFF 1. LİG'DE 38. HAFTA PROGRAMI
KÜME DÜŞEN TAKIMLAR
Ligde Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor ve Serikspor için küme düşme kesinleşmiş durumda.