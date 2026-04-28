Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski hukuk danışmanı ve ceza hukuku alanındaki çalışmalarıyla tanınan İzzet Özgenç hakkında yeni bir dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özgenç’in sosyal medya hesabından yaptığı 12 paylaşımda eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyebilecek ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Bu kapsamda Özgenç hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlaması yöneltildi. Savcılık, sanığın 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

İzzet Özgenç ise savcılığa verdiği ifadede, söz konusu değerlendirmelerin hakaret niteliği taşımadığını savundu. Özgenç, ceza sorumluluğu doğuracak bir fiil bulunmadığını ve Yargıtay Başkanlığı görevinin yargısal değil idari nitelikte olduğunu ileri sürdü.