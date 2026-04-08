Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünden sonra FETÖ içinde taht kavgası başladı.

Vakıflar, bağışlar, şirketler, telif gelirleri… Bir cemaatten çok bir holding ve en nihayetinde terör örgütüne dönüşen FETÖ’de miras kavgası Fethullah Gülen’in 2024’te ölmesiyle gün yüzüne çıktı.

Telif gelirleriyle ilgili örgüt içinde yaşanan tartışmalar nedeniyle başlayan miras kavgası davalık bir konuya dönüştü.

Fethullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama, abisinin ölümünün ardından açıklanan iki ayrı vasiyetinin birbiriyle çeliştiği ve sonradan çıkan vasiyet mektubunun sahte olduğu iddiasıyla dava açtığını duyurmuştu.

Mesih Gülen, FETÖ'nün para trafiğini yöneten en tepe isim olarak bilinen Cevdet Türkyolu tarafından ortaya atılan ikinci vasiyette belirtilen telif gelirlerinin yönetimi ve harcanacağı alanların, ağabeyi Gülen'in tercihi olduğuna inanmadığını söylemişti.

“Kara Kutu” denilen Cevdet Türkyolu hem örgütte hem de mirasta kontrolü sağlarken, Gülen’in yasal mirasçıları, yurtdışına kaçmış ama FETÖ’nün sahip çıkmadığı örgüt üyeleri, hapis yatmış olan örgüt üyeleri başlıklarıyla bir bölünmüşlük de uzun zamandır FETÖ’de yaşanıyordu.

FETULLAH’IN MİLİTANLARI UYANDI!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in militanları miras ve taht kavgasından başını kaldırıp icraata koyuldu.

Farklı gruplar şeklinde bölünmeye başlayan FETÖ’cüler ABD ve Avrupa’da faaliyetlerini sürdüremedi. Ancak yavaş yavaş FETÖ’cüler başlarını kaldırmaya başladı.

FETÖ’NÜN YENİ OYUNU

FETÖ’cüler “Mefkure Yolcuları” adını verdikleri gösteriyle Fethullah Gülen’i sahneye taşıyor.

FETÖ’cüler daha önce de Avrupa’da ve ABD’de sinema filmi gösterimi ve tiyatro gösterisi yapmıştı. Ancak bu gösterilerde bizzat Fethullah Gülen sahneye taşınmamış, sadece hapisteki FETÖ’cüler ve Türkiye’den kaçan FETÖ’cülerin yaşadıkları anlatılmıştı. Bu kez Fethullah Gülen’in sahneye taşınması dikkat çekti. FETÖ’cülerin miras ve taht kavgasıyla kaybettiği gücü bu etkinliklerle sağlamaya çalıştığı yorumları yapıldı.

FETÖ’cülerin gösterisi Almanya, Hollanda ve İngiltere’de oynanacak.

Türkiye özellikle Almanya, Hollanda ve İngiltere’de FETÖ’cülerle çok sıkı bir mücadele içinde…

Taht ve miras kavgasından yavaş yavaş başını kaldırmaya başlayan FETÖ’cüler özellikle gençleri etkileme yoluna gidiyor. Bu noktada FETÖ’cü Enes Kanter’in de Gülen ile ilgili bir belgesel film hazırlaması da dikkat çekiyor.