Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Metin Demir ile Yeter Demir’in çocukları Ferdi Demir, sarılık şikayeti nedeniyle 5 Ekim'de bir kamu hastanesi kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Ferdi Demir, 14 Ekim'de rahatsızlanarak yoğun bakıma alındı.

Ailesinin iddiasına göre, yoğun bakım servisinde boynundan kateter takılmak istendiği sırada gelişen komplikasyon sonucu Ferdi, hayatını kaybetti. Çocuğun ölümüne hastane 'doğal ölüm' raporu verdi. Yeter-Metin Demir çifti, hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yeter Demir, çocuğunun ölüm nedeninin ‘doğal ölüm’ olarak kayıtlara geçtiğini ve ihmal olduğunu düşündüklerini söyledi.

'HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU YOKTU'

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Yeter Demir, oğlunun kateter işlemi sırasında öldüğünü öne sürerek, "Normalde oğlumun herhangi bir sağlık sorunu yoktu. 5 Ekim sabah saatlerinde bulantı ve sarılık şikayetiyle hastaneye götürdük. Acil serviste bir süre kaldıktan sonra servise alındı ve 14 Ekim’e kadar burada tedavi gördü.

Doktorlar bize oğlumun ölümcül bir hastalığı olmadığını, yalnızca enfeksiyonu bulunduğunu ve bunun da kan değişimi yapılarak tedavi edileceğini söyledi. Ancak ‘risksiz’ denilen kateter işlemi sırasında oğlumu kaybettim. Bu süreçte bizimle kimse muhatap olmadı. Tek isteğim, oğluma yoğun bakımda ne olduğunu öğrenmek. Bize gerekli açıklamaların yapılmasını istiyorum. Komplikasyon sonucu hayatını kaybettiği söyleniyor ancak yoğun bakımda ne yaşandığına dair en ufak bir bilgim yok" dedi.

'PAPYON VE GÖMLEK GİYMEYİ ÇOK SEVERDİ'

Yeter Demir, yaşadıklarını anlatarak, "Oğlumu her bayramda giydirmeyi çok severdim, her bayram yanıma gelir, ‘Anne, üstümü giydirir misin?’ derdi. Saçlarını yapardım, onsuz bu bayram nasıl geçecek bilmiyorum. Papyon ve gömlek giymeyi çok severdi, artık giyemeyecek. Oğlumun mezarına yakın olabilmek için taşındık, elimden gelse mezarının başında kalacağım. Onunla uyumak istiyorum ama izin vermiyorlar. Onsuz 1 gün bile ayrı geçirmedik, oğlumu emanet ettiğim doktorlar, bana buz gibi bedenini verdiler. Her gün mezarını seviyorum, çiçeklerini seviyorum" ifadelerini kullandı.

‘OPERASYONA GİRERKEN GÜLÜYORDU’

Ferdi'nin babası Metin Demir ise "Doktorlarla görüştüğümüzde, sadece serum takılacağı için küçük bir risk olabileceği ifade edildi. Biz kateter işlemini yaptırmak istemedik ancak doktorlar, karaciğerinde sıkıntı olabileceğini belirterek bu işlemin yapılması gerektiğini söyledi. Kan değişimi yapılacağını, diğer süreçlerin daha sonra değerlendirileceğini ifade ettiler. Uzman doktorların işlemi gerçekleştireceği için, herhangi bir sorun olmayacağı söylendi.

Oğlum operasyona girerken gülüyordu ve ‘Çıkınca lahmacun yiyelim baba’ dedi. Ancak oğlum bir daha geri gelemedi. Bize sadece ‘Başınız sağ olsun’ diyerek bilgi verdiler. Onlara sapasağlam bir çocuk teslim ettim ancak hiçbir açıklama yapılmadı. Bizim mücadelemiz, başka çocukların da zarar görmemesi içindir. Çocuk kolay yetişmiyor. Oğlumun yokluğunda her gün yeniden yıkılıyoruz, bizi darmadağın ettiler."