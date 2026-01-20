Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Premier Lig ekibi Aston Villa’yı konuk edecek. Karşılaşma 22 Ocak Perşembe günü 20.45’te başlayacak.

İngiliz ekibinde sakatlıklar öne çıkıyor. Aston Villa’da Boubacar Kamara sezonu kapatırken, A. Onana da sahada yer alamayacak. J. McGinn ve J. Sancho’nun durumu ise belirsizliğini koruyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe haftaya 11 puanla 12. sırada girerken, rakibi Aston Villa ise 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki son maçı Romanya ekibi FCSB karşısında olacak; temsilcimiz son maçında deplasmana gidecek.