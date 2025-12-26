Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe’de yapılacak hamleler kadar takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco’nun planları arasında yer almayan Rodrigo Becao için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Fenerbahçe’de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Rodrigo Becao, geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılmıştı. Yönetim, ara transfer döneminde Brezilyalı stoper için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

BECAO İÇİN 5 TAKIM DEVREDE

Sportmediaset’te yer alan habere göre; Brezilya’dan Fluminense ve Bahia ile İtalya’dan Verona, Cremonese ve Torino, Rodrigo Becao’yu transfer listesine aldı.

FENERBAHÇE TEKLİFLERİ BEKLİYOR

Sarı-lacivertli yönetim, Becao için gelecek resmi tekliflere beklemeye geçti.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Rodrigo Becao, bu sezon Süper Lig’de yalnızca 1 maçta forma giydi ve 6 dakika sahada kaldı. 29 yaşındaki savunmacının Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro olarak gösteriliyor.