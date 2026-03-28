Yaz transfer döneminde PSG’den transfer edilen Asensio, Fenerbahçe’de kariyerinin en parlak sezonunu geçiriyor. Performansı ve istikrarlı oyunuyla eski takım arkadaşı Ramos’un ilgisini çekti.
İspanyol basını, Sevilla’yı satın alması halinde Ramos’un öncelikli hedefinin Marco Asensio olduğunu yazdı.
TAKIMIN MERKEZİNE
Ramos’un yaz transfer döneminde Asensio’yu öncelikli transfer olarak planladığı, yıldız oyuncu etrafında bir takım inşa etmek istediği belirtildi.
PİYASA DEĞERİ
Asensio’nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
ASENSIO'NUN KARNESİ
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi maçta 13 gol ve 14 asist yapan Asensio, toplamda 27 gole doğrudan katkıda bulunarak kariyer sezonunu yaşıyor.