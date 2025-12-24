Ara transfer döneminde kadrosunu orta saha takviyesiyle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Joey Veerman ile ilgili resmi açıklama yapıldı.

PSV Eindhoven'ın resmi internet sitesinden yayımlanan duyuruda, 27 yaşındaki Hollandalı yıldızın sezon sonuna kadar kulüpte kalacağı açıklandı.

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PSV ile Joey Veerman, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun en azından bu yaz dönemine kadar PSV’de kalması konusunda karşılıklı anlaşmaya vardı.

Joey Veerman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Son haftalarda birçok söylenti dolaşıyor ve biz bu açıklamayla netlik sağlamak istedik. Herkes için 2025’in harika bir şekilde tamamlanmasını diliyorum. Yeni yıldan itibaren ise tüm takım olarak unutulmaz bir ikinci yarı geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yakında görüşmek üzere!” ifadelerini kullandı.

PSV Futbol Direktörü Earnest Stewart da bu gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Stewart, “Joey, Peter Bosz’un takımında birçok açıdan çok önemli bir oyuncu. Sahada ve saha dışında kalite, tecrübe ve liderlik getiriyor. Bu kararla kulüp içindeki herkes için belirsizliği ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu da bize huzur sağlıyor ve önümüzdeki aydan itibaren hedeflerimize tam odaklanarak, büyük bir motivasyonla yolumuza devam etmemize olanak tanıyor. Birlikte çok çalışarak başarılı ve güzel bir ikinci yarı geçireceğiz.” değerlendirmesinde bulundu."