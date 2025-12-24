MESEM projesini protesto eden gençlerin tutuklanması, İBB soruşturması, açılım süreci, asgari ücret ve ünlülerin uyuşturucu skandalları gibi olaylar neticesinde vatandaş gündemi takip etmekte zorlanıyor

Araştırmacı Ertan Aksoy Tele2'de katıldığı programda AKP'nin gündemi domine etme gücüne vurgu yaptı.

HÜKÜMET GÜNDEMİ DOMİNE EDİYOR

CHP'nin asgari ücret için kademeli şekilde 39 bin lira teklif etmesinin toplumda büyük bir karşılık bulduğunu belirten Aksoy, bu meselenin gündemde yeterince yer bulamadığını belirtti.

Aksoy bu konunun sebebini ise, "Önceki yıllara göre çok daha düşük bir asgari ücret tartışmasının içerisinde kapatıyoruz. Bu neyi yaratıyor biliyor musunuz? Asgari ücret yeterince konuşulmadığında genelde biz en düşük rakamla karşılaşıyoruz.

Bu ne demek? Medya hakimiyeti ve onun üstünden taban hakimiyeti inanılmaz boyutta güçlü bir yapı karşımızda var. Şimdi konumuza tekrar dönecek olursak 39 bin lira öneri öyle toplumun uçlarda gördüğü, olur mu canım dediği bir öneri değil tam tersi %76'sının desteklediği bir öneriye dönüşmüştür" değerlendirdi.

AKP SEÇMENİNİN YÜZDE 45'İ ÖCALAN İLE GÖRÜŞÜLDÜĞÜNÜ BİLMİYOR

Sadece asgari ücret için değil, hükümetin genel politikalar konusunda da gündemi domine ettiğini belirten Aksoy, AKP seçmeninin bile önemli bir kısmının 'Terörsüz Türkiye' adlı süreçteki öcalan ile görüşüldüğünü bilmediğini iddia eti. Aksoy, "Hükümeti gündem oluşturma konusunda doğru anlamak gerektiğini düşünüyorum. Bakın mesela Öcalan'ı ziyaret edilmesi konusu o kadar iyi domine edebildik ki, hükümet kendi tabanı bile %45 AKP oy veren seçmenin %45'i Öcalan'ın ziyaret edildiğini bilmiyor" ifadelerini kullandı.