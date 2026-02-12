Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynayacağı play-off turu maçına 1 hafta kala rakibi Nottingham Forest bu sezon üçüncü kez teknik direktör değişikliği kararı aldı.

WOLVES MAÇI SONRASI SEAN DYCHE'IN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Premier Lig'in 26. haftasında dün evinde sonuncu Wolves ile golsüz berabere kalan Nottingham Forest'te teknik direktör Sean Dyche'ın görevine son verildi.

NOTTINGHAM FOREST KARARI GECE YARISI AÇIKLADI

İngiliz kulübünden gece yarısı Sean Dyche hakkında yapılan açıklamada, "Nottingham Forest Futbol Kulübü, Sean Dyche'ın baş antrenörlük görevinden alındığını doğrular. Sean ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çabalar için teşekkür eder, gelecekleri için başarılar dileriz. Şu an için başka bir açıklama yapmayacağız." denildi.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ GÖREVİNE SON VERİLEN TEKNİK ADAM

Bu sezon Nuno Espirito Santo ve Ange Postecoglou'ndan sonra Sean Dyche Nottingham Forest'ta görevine son verilen üçüncü teknik adam oldu.

Fenerbahçe maçı öncesi Nottingham Forest'ın takımın başına kimi getireceği merak konusu oldu.