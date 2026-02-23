Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yunus Akgün'den liderlik göndermesi geldi.

YUNUS AKGÜN'DEN 'LİDER' GÖNDERMESİ

Yunus Akgün Fenerbahçe maçının bitiş düdüğüyle birlikte sosyal medya hesabından Galatasaray kadrosunun lider yazılı görselini paylaştı.

FENERBAHÇE ÖNEMLİ FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

Galatasaray'ın Konyaspor'a deplasmanda 2-0 yenildiği 23. haftada Fenerbahçe eğer kazabilseydi ezeli rakibiyle puanını eşitleyecekti. Ancak Sarı Laciverliler zirve yarışında önemli bir fırsatı değerlendiremedi.