Fransa ile ABD arasında diplomatik gerilim yaratan bir gelişme yaşandı. Fransız diplomatik kaynaklar, ABD’nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner hakkında hükümetle doğrudan temaslarını sınırlayan bir karar alındığını bildirdi.

Kararın, Lyon kentinde 12 Şubat’ta sol ve aşırı sağ gruplar arasında çıkan ve bir gencin hayatını kaybettiği şiddet olayına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle Fransız Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Kushner’in davete icabet etmemesinin ardından alındığı belirtildi.

Diplomatik kaynaklara göre, çağrıya rağmen Bakanlığa gelmemesi üzerine Kushner’in artık Fransız hükümetinin bakanlarıyla doğrudan görüşmesine izin verilmeyecek. Ancak büyükelçinin bazı diplomatik görevlerini sürdürmesine devam edileceği ifade edildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’nun, büyükelçilik görevinin temel sorumluluklarının yerine getirilmemesini “ciddi bir başarısızlık” olarak değerlendirdiği ve bu nedenle söz konusu kısıtlamanın uygulanmasını istediği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Barrot, dün, Lyon şehrinde 12 Şubat'ta solcu ve aşırı sağcı gruplar arasında çıkan ve bir gencin ölümüyle sonuçlanan şiddet olayına ilişkin açıklamalar nedeniyle ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner'in Dışişleri Bakanlığına çağırılacağını duyurmuştu.

ABD'nin Paris Büyükelçiliği tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Fransız İçişleri Bakanı tarafından da doğrulanan, Quentin Deranque'nin aşırı solcu militanlar tarafından öldürüldüğüne dair haberler hepimizi endişelendirmelidir." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, şiddet yanlısı aşırı solculuğun Fransa'da yükselişte olduğu ve gencin ölümünün bu yükselişin kamu güvenliğine de tehdit oluşturduğunu gösterdiği belirtilmişti.

Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'in babası ve ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner daha önce de Fransız yönetimini ülkede artan Yahudi karşıtlığı konusunda yeterince önlem almamakla suçlamasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Kushner, davete icabet etmeyerek kendisi yerine ekibinin görüşmeye katıldığını duyurmuştu.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Boyun Eğmeyen Fransa Partisinden (LFI) Rima Hassan'ın konferansa katılmak üzere 12 Şubat'ta Lyon'da bulunduğu sırada aşırı sağcı ve solcu gruplar arasında yaşanan şiddet olayında Quentin Deranque isimli genç hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili cinayet soruşturması başlatılmış, soruşturma kapsamında 6 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aşırı sağcı Nemesis isimli grup, gencin hayatını kaybetmesinden solcu Jeune Garde grubunu sorumlu tutmuştu. Ancak bu iddiaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise gencin ölümünün ardından siyaset arenasının da gerildiği ülkesinde itidal çağrısı yaparak, hiçbir dava ya da ideolojinin bir gencin ölümünü haklı çıkaramayacağını vurgulamıştı.