Trendyol Süper Lig’de oynanan derbi maçında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş’ı ağırladı. Sarı-lacivertli ekip, Kerem Aktürkoğlu’nun 90+11’de kaydettiği penaltı golüyle maçı 1-0 kazandı.

Uzatmalarda Dorgeles Nene, Agbadou ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Yasin Kol, Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.

Maçın tartışmalı anlarından biri olan bu pozisyon sonrası siyah-beyazlı ekip sosyal medyada tepkisini gösterdi.

Sky Spor’a konuşan yorumcu Ahmet Çakar da penaltı kararıyla ilgili görüşünü paylaştı.

Ahmet Çakar: “Hakem atışıyla oyun başlamalıydı. Bak yanımda Fenerli var kanalın sahibi önemli bir Fenerbahçeli olmasına rağmen bu penaltı Fenerbahçe’yi yarışta tutmak için uydurulmuş, icat edilmiş olmadığı bilindiği halde bilerek verilmiş ahlaksızca bir penaltıdır." dedi.

Çakar, penaltı kararıyla alakalı ayrıca “Yemini billah ediyorum, VAR’da olsam kesinlikle ve kesinlikle çağırırım vallahi de billahi de penaltı değil derim.” ifadelerini kullandı.