Fenerbahçe'de transfer gündemine gelmesiyle birlikte sarı lacivertli taraftarların büyük heyecanla yolunu gözlediği Fransız yıldız N'Golo Kante, Al Ittihad'ta performansıyla parmak ısırtıyor.

KANTE 1 GOL, 1 ASİSTLE GALİBİYETİ GETİRDİ

Suudi Arabistan Ligi'nin 17. haftasında Al Ittihad'ın Al Akhdoud'u 2-1 mağlup ettiği maçta forma giyen N'Golo Kante takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Fenerbahçe'nin istediği N'Golo Kante Al Ittihad'ta şov yaptı - Resim : 1

Houssem Aouar'ın 12. dakikada attığı ilk golde asisti yapan Kante, 43'te farkı ikiye çıkaran golü attı.

İkinci yarıda Al Akhdoud forması giyen milli oyuncu Burak İnce 59'da skoru 2-1'e getirse de maçta başka gol sesi çıkmadı ve ev sahibi Al Ittihad sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.