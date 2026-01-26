Fenerbahçe'de transfer gündemine gelmesiyle birlikte sarı lacivertli taraftarların büyük heyecanla yolunu gözlediği Fransız yıldız N'Golo Kante, Al Ittihad'ta performansıyla parmak ısırtıyor.

KANTE 1 GOL, 1 ASİSTLE GALİBİYETİ GETİRDİ

Suudi Arabistan Ligi'nin 17. haftasında Al Ittihad'ın Al Akhdoud'u 2-1 mağlup ettiği maçta forma giyen N'Golo Kante takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Houssem Aouar'ın 12. dakikada attığı ilk golde asisti yapan Kante, 43'te farkı ikiye çıkaran golü attı.

İkinci yarıda Al Akhdoud forması giyen milli oyuncu Burak İnce 59'da skoru 2-1'e getirse de maçta başka gol sesi çıkmadı ve ev sahibi Al Ittihad sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.