Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu önemli takviyelerle güçlendirmek isterken ilk hamlesinin beklendiği üzere Musaba ile yaptı.

SAMSUNSPOR'A BONSERVİS ÖDEMESİ YAPILDI

Sarı lacivertli yönetim daha önce prensip anlaşamaya vardığı 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunun Samsunspor ile sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesindeki yükümlülüğü yerine getirdiği öğrenildi.

MUSABA FENERBAHÇE OYUNCUSU OLDU

Karadeniz ekibine 6 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin karşılığı olan bonservis ücretinin peşin olarak ödenmesinin ardından Musaba resmi olarak Fenerbahçe'nin oyuncusu oldu.

ANLAŞMANIN DUYURULMASI BEKLENİYOR

Kulübün kısa süre içerisinde Musaba ile 4.5 yıllık anlaşmayı resmi olarak duyurması bekleniyor.