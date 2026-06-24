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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken uzun süredir gündemde ismi anılan Mason Greenwood ile ilgili Fransız spor basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe dikkat çeken bir iddiaya yer verdi.

AZİZ YILDIRIM CÖMERT BİR TEKLİFTE BULUNDU

Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimindeki rakibi Hakan Safi'nin daha önce kişisel şartlarda Mason Greenwood ile anlaşma sağladığını ancak seçimi kaybetmesi nedeniyle de Marsilya ile görüşme fırsatı bulamadığı belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ BONUSLAR DAHİL 30 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Bu kez Aziz Yıldırım'ın da Greenwood cephesine cömert bir teklif sunduğu ifade edilirken Fenerbahçe'nin Marsilya'ya yaptığı teklifin ise bonuslar dahil 30 milyon Euro olduğu öne sürüldü.

MARSİLYA 50 MİLYON EURO İSTİYOR

Fransız ekibinin Greenwood'un satışından 50-55 milyon Euro civarında bir bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği ve bu nedenle Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin bu beklentinin çok altında kaldığı vurgulandı.

ATLETICO, AL HILAL VE ROMA DA İLGİLENİYOR

Ayrıca 24 yaşındaki kanat forvetle Atletico Madrid ve Al Hilal'in yanı sıra Roma'nın da ciddi şekilde ilgilendiği kaydedildi.