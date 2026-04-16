EuroLeague'de 38'inci haftasında normal sezonun son maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko Fransız ekibi Asvel'e konuk oldu.
FENERBAHÇE SEZONU 24 GALİBİYETLE TAMAMLADI
Sarı Lacivertliler büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı baştan sona üstün götürerek 81-76 kazandı ve 24. galibiyetle sezonu tamamladı.
TALEN HORTON TUCKER YILDIZLAŞTI
Maçta Asvel adına 25 sayı kaydeden Shaquille Harrison sahanın en skorer oyuncusu olurken Fenerbahçe'de Talen Horton Tucker 21 sayılık performansıyla galibiyette büyük rol oynadı.