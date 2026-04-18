OLAYLAR

1906 - San Fransisco kenti; 7,9 büyüklüğündeki 50 saniye süren deprem ve onu izleyen yangınlarla yerle bir oldu. 28 bin bina yıkıldı, yaklaşık 3000 kişi öldü ve 100 bin kişi evsiz kaldı.

1916 - I. Dünya Savaşı: Rus İmparatorluğu, Trabzon Harekâtı'nı başlatarak Trabzon'u işgal etti.

1920 - İstanbul Hükûmeti, Millî Mücadele'yi yürüten Kuvâ-yi Milliye'ye karşı, Kuva-yi İnzibatiye'yi kurdu. Bu kuvvetler, Adapazarı dolaylarında çıkarılan isyanı destekledi; ancak Ankara Hükûmeti'nin düzenli birliklerine yenildi.

1923 - Yankee Stadyumu açıldı.

1936 - İzmit Kağıt Fabrikası'nda, ilk kâğıt imal edildi.

1939 - Harp Mükellefiyeti Kanunu çıktı.

1939 - Franz von Papen Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğine atandı.

1942 - II. Dünya Savaşı: ABD B-25'leri ile Doolittle Baskını'nı başlatarak Japonya'yı bombaladı.

1946 - Milletler Cemiyeti dağıldı.

1951 - Paris Antlaşması'nın imzalanmasıyla, günümüz Avrupa Birliği'nin temellerini oluşturacak ilk adım olan, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuştur.

1954 - Mısır'da Cemal Abdünnasır, Muhammed Necib yerine başbakan olarak göreve başladı.

1955 - Bandung Konferansı: Endonezya'nın Bandung kentinde, 29 bağlantısız Afrika ve Asya ülkesinin bir araya geldiği konferans başladı.

1960 - CHP'yi ve basını soruşturmak üzere TBMM'de Tahkikat Komisyonu kuruldu. İnönü, "bu demokratik rejim istikametinden ayrılıp onu baskı rejimi haline götürmek tehlikeli bir şeydir. Bu yolda devam ederseniz ben de sizi kurtaramam" dedi.

1974 - İtalya'da Kızıl Tugaylar örgütü, Savcı Mario Sossi'yi kaçırdı.

1977 - Veli Ballı, Boston Maratonu'nda ikinci oldu.

1983 - Beyrut'taki ABD Elçiliği'ne düzenlenen intihar saldırısında bombacının da aralarında bulunduğu 63 kişi öldü.

1986 - Kırıkkale'nin Yahşihan beldesindeki askeri mühimmat depolarında yangın çıktı. Kasaba boşaltıldı.

1989 - Türkiye'de ilk tüp bebek, İzmir'de Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi'nde dünyaya geldi.

1989 - Çin'de binlerce öğrenci, daha geniş demokrasi talebiyle sokaklara döküldü.

1992 - General Abdül Reşid Dostum, başkent Kabil'i ele geçirmek üzere, Devlet Başkanı Muhammed Necibullah'a karşı bir isyan başlattı.

1993 - Pakistan Devlet Başkanı Gulam İshak Han, Meclisi lağvetti.

1996 - İsrail birlikleri, Lübnan'daki bir BM yerleşim birimini bombaladı: 106 sivil öldü.

1999 - Türkiye'de erken genel seçimler yapıldı: DSP birinci parti oldu.

2002 - Eski Afganistan Kralı Zahir Şah, 29 yıllık sürgünün ardından ülkesine döndü.

2007 - Zirve Yayınevi katliamı: Malatya'daki Zirve Kitabevi'ne yapılan baskında; biri Alman, ikisi Türk olmak üzere, üç Hristiyan boğazları kesilerek öldürüldü.

2009 - Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 5. Açık Büfe Yemek Festivali'nde hazırlanan 1028 çeşit yemeğin yer aldığı açık büfe, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

DOĞUMLAR

359 - Gratianus, Batı Roma İmparatoru (ö. 383)

1480 - Lucrezia Borgia, Papa VI. Alexander'ın kızı (ö. 1519)

1589 - John, Östergötland dükü (ö. 1618)

1590 - I. Ahmed, Osmanlı İmparatorluğu'nun 14. Padişahı (ö. 1617)

1771 - Karl Philipp, Avusturyalı prens ve mareşal (ö. 1820)

1772 - David Ricardo, Britanyalı ekonomist ve politikacı (ö. 1823)

1805 - Giuseppe De Notaris, İtalyan botanikçi (ö. 1877)

1863 - Leopold Berchtold, Avusturya-Macaristanlı Siyasetçi, diplomat ve devlet adamı (ö. 1942)

1874 - Ivana Brlić-Mažuranić, Hırvat yazardır (ö. 1938)

1902 - Giuseppe Pella, İtalyan Hristiyan Demokrat politikacı ve 1953'ten 1954'e kadar İtalya başbakanı (ö. 1981)

1905 - George H. Hitchings, Amerikalı hekim ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1998)

1905 - Yavuz Abadan, Türk hukukçu, siyasetçi ve yazar (ö. 1967)

1907 - Miklós Rózsa, Macar asıllı Amerikalı film müziği bestecisi ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü sahibi (ö. 1995)

1918 - André Bazin, Fransız film eleştirmeni ve film kuramcısı (ö. 1958)

1921 - Jean Richard, Fransız oyuncu (ö. 2001)

1922 - Barbara Hale, Amerikalı oyuncu (ö. 2017)

1926 - Haçatur Avetisyan, Ermeni besteci ve kanun müzisyeni (ö. 1996)

1927 - Samuel P. Huntington, Amerikalı siyaset bilimci (ö. 2008)

1927 - Tadeusz Mazowiecki, Polonyalı gazeteci, siyasetçi ve devlet adamı (d. 2013)

1930 - Clive Revill, Yeni Zelandalı karakter oyuncusu (ö. 2025)

1935 - Costas Ferris, Yunan film yönetmeni

1940 - Joseph L. Goldstein, Amerikalı biyokimyacı, genetikçi ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi

1941 - Michel Medinger, Lüksemburglu orta mesafe koşucusu (ö. 2025)

1941 - Michael D. Higgins, İrlandalı siyasetçi, şair, sosyolog, yazar ve yayıncı

1942 - Robert Christgau, Amerikalı deneme yazarı ve müzik eleştirmeni

1942 - Jochen Rindt, Avusturya adına yarışan Alman eski Formula 1 pilotu (ö. 1970)

1942 - Tınaz Titiz, Türk siyasetçi ve eski Kültür ve Turizm Bakanı

1943 - Zeki Alasya, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 2015)

1946 - Hayley Mills, İngiliz oyuncu ve şarkıcı

1947 - Jerzy Stuhr, Polonyalı aktör ve yönetmen

1947 - James Woods, Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu

1951 - Barış Pirhasan, Türk yönetmen, senarist ve şair

1955 - Oğuz Sarvan, Türk diş hekimi ve futbol hakemi

1956 - Eric Roberts, Amerikalı oyuncu

1963 - Conan O'Brien, Amerikalı komedyen

1963 - Eric McCormack, Kanada doğumlu Amerikalı oyuncu, televizyon yapımcısı ve yazarı

1964 - Niall Ferguson, İskoç tarihçi

1964 - Zazie (Isabelle Marie Anne de Truchis de Varennes), Fransız şarkıcı, söz yazarı ve eski manken

1966 - Andrew Karpen, Amerikalı film yapımcısı ve eğlence sektörü yöneticisi (ö. 2025)

1967 - Mesut Yar, Türk gazeteci ve televizyoncu

1968 - Murat Kekilli, Türk şarkıcı

1969 - Serdar Deniz, Türk oyuncu

1970 - Saad Hariri, Lübnanlı siyasetçi ve iş insanı

1971 - David Tennant, İskoç aktör

1972 - Eli Roth, Amerikalı oyuncu ve yönetmen

1973 - Haile Gebrselassie, Etiyopyalı rekortmen atlet

1975 - Kerim Tekin, Türk pop müziği sanatçısı ve oyuncu (ö. 1998)

1976 - Melissa Joan Hart, Amerikalı Oyuncu

1977 - Kenan Görgün, Türk kökenli Belçikalı yazar

1981 - Derrick Obasohan, Amerikalı basketbolcu

1982 - David Toledo, Meksikalı eski futbolcu

1982 - Sedat İrfan, Türk futbolcu

1984

B-boy Lilou, Fransız dansçı

America Ferrera, Amerikalı oyuncu

1985 - Rachel Renee Smith, Amerikalı model güzellik kraliçesi ve oyuncu

1985 - Gustavo Colman, Arjantinli futbolcu

1986 - Conrad Logan, İrlandalı futbolcu

1987 - Rosie Alice Huntington-Whiteley, İngiliz model

1988 - Kayleigh McEnany, Amerikalı siyaset yorumcusu gazeteci ve yazar

1989 - Alia Martine Shawkat, Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı

1990 - Brittany Leanna Robertson, Amerikalı oyuncu

1990 - Wojciech Szczęsny, Polonyalı futbolcu

1992 - Chloe Bennet, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1993 - Kazuki Mine, Japon futbolcu

1994 - Moises Arias, Kolombiya asıllı Amerikalı oyuncu

1995 - Lee Seung-yun, Güney Koreli okçu

1996 - Aleksey Jigalkoviç, 2007 Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması'nı kazanan Beyaz Rus şarkıcı

1996 - Denzel Dumfries, Hollandalı millî futbolcu

1997 - Donny van de Beek, Hollandalı futbolcu

1998 - Yudai Konishi, Japon futbolcu

ÖLÜMLER

727 - Agallianos Kontoskeles, Bizans ordusu komutanı ve isyan lideri

963 - Stefanos, Bizans imparatoru I. Romanos (920-944 arası hükümdar) ile Theodora'nın ikinci oğlu ve 924 ile 945 yılları arası ortak imparator

1558 - Hürrem Sultan (Avrupa'da bilinen adıyla La Rossa veya Roxelana), I. Süleyman'ın nikâhlı eşi (d. 1502-06)

1674 - John Graunt, İngiliz istatistikçi (d. 1620)

1690 - Charles Léopold Nicolas Sixte, Lorraine'in beşinci dükü (d. 1643)

1802 - Erasmus Darwin, İngiliz hekim, doğa filozofu, fizyolog, mucit ve şair (d. 1731)

1845 - Nicolas-Théodore de Saussure, İsviçreli kimyager (d. 1767)

1853 - William R. King, Amerikalı siyasetçi ve diplomat (d. 1786)

1869 - Giuseppe Giacinto Moris, İtalyan botanikçi (d. 1796)

1871 - Ömer Lütfi Paşa, Osmanlı Devleti Serdar-ı ekremi (d. 1806)

1873 - Justus von Liebig, Alman kimyacı (d. 1803)

1898 - Gustave Moreau, Fransız sembolist ressam (d. 1826)

1936 - Ottorino Respighi, İtalyan besteci (d. 1879)

1941 - Aleksandros Koryzis, Yunanistan Başbakanı (d. 1885)

1943 - Hafız Burhan, Türk ses sanatçısı (d. 1897)

1943 - Isoroku Yamamoto, Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri Birleşik Filosu'nun Başkomutanı (d. 1884)

1945 - Ernie Pyle, Pulitzer Ödüllü Amerikalı gazeteci ve savaş muhabiriydi (d. 1900)

1945 - Wilhelm, Arnavutluk prensi (d. 1876)

1949 - Leonard Bloomfield, Amerikalı dil bilimci (d. 1887)

1949 - Otto Nerz, Alman futbolcu ve Almanya millî futbol takımının ilk teknik direktörü (d. 1892)

1955 - Albert Einstein, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1879)

1958 - Maurice Gustave Gamelin, Fransız general (d. 1872)

1958 - Noah Young, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1887)

1964 - Ben Hecht, Amerikalı romancı, senarist ve yönetmen (d. 1894)

1967 - Friedrich Heiler, Alman teolog ve dinler tarihçisi (d. 1892)

1970 - Michał Kalecki, Polonyalı iktisatçı (d. 1899)

1974 - Marcel Pagnol, Fransız yazar, oyun yazarı ve yönetmen (d. 1895)

1976 - Carl Peter Henrik Dam, Danimarkalı bilim insanı (d. 1895)

1979 - Esengül, Türk şarkıcı (d. 1954)

1980 - Suut Kemal Yetkin, Türk deneme yazarı ve sanat tarihçisi (d. 1903)

1984 - Leopold Lindtberg, Avusturya asıllı İsviçreli film ve tiyatro yönetmeni (d. 1902)

1986 - Marcel Dassault, Fransız uçak üreticisi (d.1892)

1986 - Heinrich Lehmann-Willenbrock, Alman deniz subayı (d. 1911)

1988 - Oktay Rifat Horozcu, Türk şair (d. 1914)

1988 - Antonín Puč, Çek eski millî futbolcu (d. 1907)

1989 - Adil Atan, Türk güreşçi (d. 1929)

1989 - Candan Tarhan, Türk futbolcu ve teknik adam (d. 1942)

1990 - Frédéric Rossif, "sinema-gerçek"ten etkilenmiş olan belgeselci (d. 1922)

1993 - Elisabeth Jean Frink, İngiliz heykeltıraş ve tasbaskı yapımcı (d. 1930)

2002 - Thor Heyerdahl, Norveçli kâşif ve antropolog (d. 1914)

2003 - Edgar Frank "Ted" Codd, İngiliz bilgisayar bilimcisi (d. 1923)

2003 - Teoman Köprülüler, Türk siyasetçi ve eski Ticaret Bakanı (d. 1934)

2004 - Gürdal Duyar, Türk heykeltıraş (d. 1935)

2004 - Kamisese Mara, Fijili siyasetçi (d. 1920)

2007 - Ali Dinçer, Türk siyasetçi (d. 1945)

2008 - Joy Page, Amerikalı aktris (d. 1924)

2012 - Richard Wagstaff "Dick" Clark Jr., Amerikalı radyo ve televizyon yapımcısı (d. 1929)

2013 - Serkan Acar, Türk futbolcu (d. 1948)

2013 - Pierre Drai, Fransız hakim (d. 1926)

2013 - Storm Thorgerson, Britanyalı grafik tasarımcı (d. 1944)

2015 - Kayıhan Keskinok, Türk ressam (d. 1923)

2016 - Adnan Mersinli, Türk oyuncu (d. 1940)

2017 - Yvonne Monlaur, Fransız oyuncu (d. 1939)

2017 - Othman Wok, Singapurlu siyasetçi (d. 1924)

2018 - Bruno Sammartino, İtalyan asıllı Amerikalı emekli profesyonel güreşçi (d. 1935)

2018 - Ercan Vuralhan, Türk bürokrat ve siyasetçi (d. 1943)

2018 - Dale Winton, İngiliz DJ, televizyon oyuncusu ve sunucusu (d. 1955)

2019 - Lyra Catherine McKee, Kuzey İrlandalı gazeteci (d. 1990)

2020 - Erik Belfrage, İsveçli diplomat, bankacı ve siyasetçi (d. 1946)

2020 - Gulshan Ewing, Hint gazeteci ve sosyetik (d. 1928)

2020 - Eva Konrad Hawkins, Macaristan doğumlu Amerikalı deniz bilimcisi, biyolog, botanikçi ve akademisyen (d. 1930)

2020 - Bob Lazier, Amerikalı otomobil yarışçısı (d. 1938)

2020 - Urano Navarrini ya da Urano Benigni, İtalyan profesyonel futbolcu ve menajer (d. 1945)

2020 - Jacques Rosny, Fransız oyuncu (d. 1939)

2020 - Lobsang Thubten Trinley Yarphel, Tibet'in 5. Gangchen Tulku Rinpoche'siydi. Tibet Budizmi Gelug okulunun Tibet-İtalyan lamasıydı (d. 1941)

2021 - Naïma Ababsa, Cezayirli şarkıcı (d. 1963)

2021 - Erol Demiröz, Türk aktör ve yönetmen (d. 1940)

2021 - Necdet Üruğ, Türk asker (d. 1921)

2022 - Lidiya Alfeyeva, Sovyet-Ukraynalı atlet (d. 1946)

2022 - Harrison Birtwistle, Britanyalı opera ve klasik batı müziği bestecisi (d. 1934)

2022 - Valerio Evangelisti, İtalyan yazar (d. 1952)

2022 - Vyaçeslav Trubnikov, Sovyet-Rus gazeteci, siyaset bilimci, istihbarat subayı ve diplomat (d. 1944)

2025 - Clodagh Rodgers, Britanyalı şarkıcı ve oyuncu (d. 1947)

2025 - Christiane Brunner, İsviçreli hukukçu ve siyasetçi (d. 1947)