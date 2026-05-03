Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı olan Miami Grand Prix öncesi sıralama turları tamamlandı. Mercedes’in genç pilotu Kimi Antonelli, elde ettiği dereceyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ POLE

ABD’deki 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti’nde yapılan sıralama turlarında 19 yaşındaki Antonelli, 1 dakika 27.798 saniyelik derecesiyle ilk sırayı aldı.

İtalyan pilot, Çin ve Japonya’nın ardından Miami’de de pole pozisyonunu kazanarak üst üste üçüncü kez bu başarıya ulaştı.

ANTONELLI'YI VERSTAPPEN VE LECLERC İZLEDİ

Red Bull’un son şampiyon pilotu Max Verstappen, Antonelli’nin 0.166 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti. Ferrari’nin Monakolu yıldızı Charles Leclerc ise liderin 0.345 saniye arkasında kalarak üçüncü sırada yer aldı.

YARIŞ NE ZAMAN?

Miami Grand Prix, bugün Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.