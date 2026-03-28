Devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile yollarını ayırarak Fenerbahçe'ye transfer olan Fransız yıldız N'Golo Kante milli takım kampında transfer itirafında bulundu.

Fransa Milli Takımı'nın Kolombiya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi katıldığı basın toplantısında N'Golo Kante, Fenerbahçe'den önce suya düşen bir transferle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

KANTE: 'PARIS FC DE GÜNDEMDEYDİ'

Fransa'ya dönüş ihtimaliyle ilgili konuşan Kante, "Geçen yaz, diğer bazı kulüplerle olduğu gibi Paris FC de gündemdeydi. Orada benim için ilginç fırsatlar vardı ama gerçekleşmedi. Zorunluluktan dolayı da olmadı. Neden Fransa’da kariyerimi sonlandırmayayım ki?” diye konuştu.