Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor deplasmanına giden Fenerbahçe’de maç öncesi dikkat çeken açıklamalar geldi. Ertan Torunoğulları’nın hakemlerle ilgili sözleri büyük yankı uyandırdı.

KONYA’DA KRİTİK RANDEVU

Fenerbahçe, çeyrek final mücadelesinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı lacivertli kafile Konya’ya ulaşırken yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları basın mensuplarına konuştu.

ERTAN TORUNOĞULLARI: 'KAZANIP GERİ DÖNECEĞİZ'

Torunoğulları, takımın moral durumuna ilişkin, “Takımda iki gün moralsizlik oldu ama şu anda takımın havası iyi. Antrenmanlarımız çok güzel geçti, arkadaşlarımız hazır. Yarın kazanıp döneceğiz.” dedi.

HAKEMLERLE İLGİLİ GALATASARAY'A SERT GÖNDERME

Hakem kararlarıyla ilgili soruya yanıt veren Torunoğulları, “Hakemlerden memnun olan bir takım var mı, sonucu etkilenmeyen bir maç var mı? Bir takım hariç! Bunu değerlendirirseniz ne demek istediğimizi daha iyi anlarsınız.” ifadelerini kullandı.

Torunoğulları’nın “bir takım hariç” çıkışı, sosyal medyada ezeli rakip Galatasaray’a gönderme olarak yorumlandı.