Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe yönetimi, savunmanın sol tarafı için 25 yaşındaki El Karouani ismini ön plana çıkardı. Oyuncunun dinamizmi ve skora yaptığı katkı, transferde belirleyici unsurlar arasında yer aldı.

RESMİ TEKLİF MASADA

Sarı-lacivertlilerin, El Karouani’nin kulübüne resmi teklif ilettiği ve görüşmelerin bu adımın ardından hız kazandığı ifade ediliyor. Bonservis bedeli ve ödeme planının, pazarlıkların ana başlıklarını oluşturduğu belirtiliyor. Faslı oyuncunun, sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesi de Fenerbahçe’nin işini kolaylaştıracak.

OYUNCU CEPHESİ OLUMLU

El Karouani’nin de Fenerbahçe’nin ilgisine sıcak baktığı ve kariyerine üst düzey hedefleri olan bir takımda devam etmeye olumlu yaklaştığı konuşuluyor. Taraflar arasında kişisel şartlar konusunda büyük bir pürüz bulunmadığı iddia ediliyor.

SKORA KATKISI

El Karouani, bu sezon Utrecht formasıyla çıktığı 29 maçta 3 gol atıp 15 de asist yaparak muazzam bir grafiğe imza attı.

GÖZLER GÖRÜŞMELERDE

Transferin kısa süre içinde netlik kazanması beklenirken, Fenerbahçe cephesinde süreç yakından takip ediliyor. El Karouani transferi, sarı-lacivertlilerin kış transfer dönemindeki önemli hamlelerinden biri olmaya aday.