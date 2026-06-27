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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken Diego Carlos ile ilgili yaşanan gelişmeler gündeme damga vurdu.

Kampa katılmayan ve kulüp yönetiminin kendisine ulaşma girişimlerine yanıt vermediği iddia edilen tecrübeli savunmacı için disiplin sürecinin başlatılması bekleniyor.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATIYOR

İddialara göre; sarı-lacivertli yönetim, Diego Carlos'un izinsiz şekilde takım çalışmalarına katılmaması ve yapılan telefon görüşmelerine dönüş yapmaması nedeniyle harekete geçti.

Kulüp yönetiminin, oyuncunun tutumundan rahatsız olduğu ve sözleşmede yer alan maddeler doğrultusunda cezai yaptırım uygulanmasını değerlendirdiği öne sürüldü.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Geçtiğimiz sezonu Como'da kiralık olarak geçiren ve Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki stoperin yaşanan gelişmelerin ardından takımdaki geleceği de belirsiz bir hal aldı.