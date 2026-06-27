Bu araba Bursa’da üretiliyordu: Sır gibi saklanan Dacia otomobil Avrupa’da kameralara yakalandı

Dacia, yeni modeli Striker'ı station wagon genişliği, büyük hatchback pratikliği ve SUV modellerinin yerden yüksek yapısını harmanlayan bir crossover olarak tanımlıyor. Sandero, Duster, Jogger ve Bigster ile uygun fiyat politikasını başarıyla sürdüren marka, Striker ile ürün gamını daha büyük bir aile otomobiliyle genişletmeyi hedefliyor.