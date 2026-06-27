Romanyalı otomobil üreticisi Dacia’nın merakla beklenen yeni crossover modeli Striker, lansman öncesinde yakıt dolumu esnasında objektiflere yansıdı. Avrupa'daki bir istasyonda çekilen görüntülerde, geniş gövdeli ve açık mavi renkli SUV karakterli aracın LPG ünitesinde bulunması, modelin ECO-G versiyonuna dair beklentileri tescilledi.
Bu araba Bursa’da üretiliyordu: Sır gibi saklanan Dacia otomobil Avrupa’da kameralara yakalandı
Dacia'nın yeni crossover modeli Striker, Avrupa'da bir LPG dolum istasyonunda kameralara yakalandı. Hibrit ve ECO-G motor seçenekleriyle 2026 sonu ile 2027 başı arasında pazara çıkacak olan yeni Dacia Striker, geniş aileler için uygun fiyatlı bir alternatif olacak.Kaynak: Haber Merkezi
Dacia, yeni modeli Striker'ı station wagon genişliği, büyük hatchback pratikliği ve SUV modellerinin yerden yüksek yapısını harmanlayan bir crossover olarak tanımlıyor. Sandero, Duster, Jogger ve Bigster ile uygun fiyat politikasını başarıyla sürdüren marka, Striker ile ürün gamını daha büyük bir aile otomobiliyle genişletmeyi hedefliyor.
Resmi teknik detayları henüz tam olarak paylaşılmayan otomobilin, markanın güncel modellerinden Duster ve Bigster ile benzer altyapı mimarisini ve motor teknolojilerini paylaşacağı öngörülüyor.
Dacia'nın resmi Avrupa kaynaklarında, yeni modelde hibrit ünitelerin yanı sıra benzin ve LPG ile çalışan ECO-G motor seçeneğine de yer verileceği belirtiliyor. Marka, daha önce Bigster modelinde uyguladığı 1.2 litrelik turbo benzinli motoru 48V hafif hibrit sistemle birleştiren mild hybrid-G 140 teknolojisine benzer bir sistemi Striker'da da kullanabilir.
İki ayrı yakıt deposuyla uzun menzil avantajı sunan bu strateji, markanın düşük emisyon ve düşük işletme maliyeti hedefini destekliyor. Yüksek fiyatlı C segmenti aile araçlarına karşı bütçe dostu bir seçenek olarak geliştirilen model, Avrupa pazarında farklı tarihlerde satışa sunulacak.
Dacia'nın resmi web sitelerinde yer alan bilgilere göre Striker, Almanya'da 2026 yılının sonunda, Hollanda'da ise 2027 yılının başında yollara çıkacak.
Serinin Türkiye pazarına ne zaman geleceği, hangi motor kombinasyonlarıyla ithal edileceği ve LPG'li seçeneğinin listede yer alıp almayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Mart ayında Striker’ın Bursa’daki Oyak Renault fabrikasında üretileceği kamuoyuna yansımıştı. Aynı ay aracın ön gösterimi yapılmıştı.