Trendyol Süper Lig'de yolu namağlup devam eden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Kadrosuna Musaba ve Guendouzi'yi katan Sarı-lacivertli ekipte yol ayrılıkları da yaşanacak. Youssef En-Nesyri'ye Premier Lig'den bir talip daha çıktı.

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Youssef En-Nesyri'ye teklif - Resim : 1

Teknik Direktör Tedesco'nun kadroda düşünmediği Faslı futbolcuya, AL Sadd ve Nottingham Forest'ın ardından Everton da talip oldu.

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Youssef En-Nesyri'ye teklif - Resim : 2

EVERTON'IN İLGİSİ

Sky DE'de yer alan habere göre; İngiliz kulübü Everton'ın, 28 yaşındaki forveti transfer etmek için harekete geçtiği belirtildi.

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Youssef En-Nesyri'ye teklif - Resim : 3

DEVRE PERFORMANSI

Youssef En-Nesyri, 19.5 milyon Euro bedelle Sevilla'dan transfer edilmişti. Faslı forvet, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 maçta 8 gol atarken 1 de asist yaptı.

En-Nesyri için sonunda kulüp bulundu: Fenerbahçe'ye teklif yapıldıEn-Nesyri için sonunda kulüp bulundu: Fenerbahçe'ye teklif yapıldıSpor