Trendyol Süper Lig'de yolu namağlup devam eden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Kadrosuna Musaba ve Guendouzi'yi katan Sarı-lacivertli ekipte yol ayrılıkları da yaşanacak. Youssef En-Nesyri'ye Premier Lig'den bir talip daha çıktı.

Teknik Direktör Tedesco'nun kadroda düşünmediği Faslı futbolcuya, AL Sadd ve Nottingham Forest'ın ardından Everton da talip oldu.

EVERTON'IN İLGİSİ

Sky DE'de yer alan habere göre; İngiliz kulübü Everton'ın, 28 yaşındaki forveti transfer etmek için harekete geçtiği belirtildi.

DEVRE PERFORMANSI

Youssef En-Nesyri, 19.5 milyon Euro bedelle Sevilla'dan transfer edilmişti. Faslı forvet, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 maçta 8 gol atarken 1 de asist yaptı.