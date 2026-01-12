Fenerbahçe'de bir türlü taraftarlarla yıldızı barışmayan ve takımdan ayrılmak isteyen Youssef En-Nesyri ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Tecrübeli oyuncu sonunda aradığı kulübü buldu. Fenerbahçe'ye resmi teklif yapıldı.

AL SADD EN-NESYRI İÇİN FENERBAHÇE'YE TEKLİF YAPTI

A Spor'un haberine göre; Katar ekibi Al Sadd, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

TEDESCO'NUN PLANLARI ARASINDA YER ALMIYOR

Domenico Tedesco'nun da artık ana planında yer almayan Faslı yıldızla ilgili sarı lacivertli yönetimin vereceği karar merak konusu oldu.

SARI LACİVERTLİ FORMAYLA BU SEZON 8 GOL ATTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplam 25 maçta forma giyen En-Nesyri 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki santrfor ile yollarını ayırıp yerine nokta atışı bir transferle hücum hattını güçlendirmek istiyor.