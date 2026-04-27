Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de Galatasaray’a 3-0 mağlup olarak son 3 haftaya 7 puan geride girdi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar resmen ayrıldı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, takımın sezon sonuna kadar Zeki Murat Göle tarafından çalıştırılacağı duyuruldu.

Daha önce de geçici teknik direktörlük görevinde bulunan Göle, bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etmişti.

YENİÇAĞ YAZMIŞTI

Dün alınan derbi yenilgisinin ardından YENİÇAĞ, Tedesco ayrılığına ilişkin “Fenerbahçe’de Tedesco ayrılırsa 3 teknik direktör adayı gündemde” başlıklı haberinde 3 ismi ön planda tutmuştu. İlk ihtimal olarak ise Zeki Murat Göle yer alıyordu.