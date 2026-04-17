Fenerbahçe forması giyen Nelson Semedo, Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli futbolcu, “İyi bir takımla karşılaştığımızı düşünüyorum. Geriye düştükten sonra maçı çevirmeyi başardık ama son dakikada yediğimiz golle iş karmaşık bir hale geldi. Bu tarz hatalar yaparsanız, bedeli ağır oluyor.” dedi.

Semedo, “Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Kolay bir durum değil, bunun farkındayım. Bu maçı kazanmak sorumluluğumuzdu. Son dakikalarda böyle bir gol yiyince bedeli ağır oluyor. Bir sonraki maçı düşünüp, o maçı kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.