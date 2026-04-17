Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Rizespor ile evinde 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de maç sonu Kerem Aktürkoğlu mücadeleyi değerlendirdi.

90+8'de yedikleri gol nedeniyle üzgün olduklarını ifade eden Kerem Aktürkoğlu golden önce hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin faul kararına ise sitem etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU: 'SON DAKİKALARDA PUAN KAYBIMIZ KAÇ OLDU BİLMİYORUM'

Kerem Aktürkoğlu maç sonu şunları söyledi:

"Bugün bu konuşmayı yapmak istemezdim. Bazı şeyleri söylemek gerekiyor. Bugün olmadı. Bunun özeleştirisini yapmamız lazım. Son dakikalarda puan kayıplarımız kaç oldu bilmiyorum.

Son dakikalarda verilen faulün hiçbir açıklaması yok. Ceza sahası içinde kalecinin dokunulmazlığı var ama ceza sahası dışında kendisini yere atıyor ve topu eline alıyor. Skandal bir karar! Ondan sonra hatalar zinciri."

'TARAFTARLARIMIZ HAKLARINI HELAL ETSİN'

Biz özeleştirimizi yapıyoruz. Diyecek kelimelerimiz yok. Taraftarımıza böyle bir akşam yaşattığımız için üzgünüz. Taraftarımızdan özür dileriz. Sezon daha bitmedi ama çok zor. Bazı şeyler sadece bizim elimizde değil. Son dakikalarda yemememiz gereken bir gol ama hataların da bu şekilde bariz yapılmaması gerekiyor. Diyecek bir şey yok. Taraftarımız haklarını helal etsin."