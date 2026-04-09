Sarı-lacivertlilerin sezon başında West Ham’dan 22 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Edson Alvarez, yaşadığı sakatlık ve geçirdiği ameliyat sonrası uzun süre sahalardan uzak kaldı. İyileşme sürecini tamamlayan deneyimli futbolcu, bireysel antrenmanlara başladı.
EDSON ALVAREZ’E İLGİ SÜRÜYOR
Fenerbahçe’nin bonservisini almayı planlamadığı Alvarez, sezon bitiminde takımdan ayrılacak. Meksikalı futbolcuya ülkesinden teklifler bulunsa da kariyerine Avrupa’da devam etmeyi hedefliyor.
AJAX YENİDEN DEVREDE
West Ham’ın gelecek planlarında yer almayan Alvarez için sürpriz bir gelişme yaşandı. Fanatik’in haberine göre, tecrübeli oyuncuyla eski kulübü Ajax ilgileniyor.
28 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Ajax’a geri dönme ihtimali bulunuyor.