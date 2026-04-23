Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek derbide Galatasaray’a konuk olacak. Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerden gündem yaratan bir girişim geldi.

HT Spor’un haberine göre Fenerbahçe, Victor Osimhen’in maçlarda kullandığı koruyucu ekipmanın rakip oyuncular açısından risk oluşturduğu iddiasıyla TFF’ye başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli kulübün, IFAB kuralları çerçevesinde kullanılan ekipmanlarla ilgili teknik bir rapor hazırladığı ve bu raporla birlikte kısa süre içinde federasyona başvuru yapacağı aktarıldı.