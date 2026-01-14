Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeniçarşıspor maçı öncesi Fenerbahçe taraftarları, yakın zamanda hayatını kaybeden milli futbolcu Gökmen Özdenak için yapılan saygı duruşunu bir kez daha ıslıkladı.

GALATASARAY BU YÜZDEN KUPA TÖRENİNE ÇIKMAMIŞTI

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray, Fenerbahçe taraftarlarının Gökmen Özdenak'a yaptığı saygısızlık nedeniyle kupa törenine çıkmayı reddetmişti.

Gökmen Özdenak’a saygı duruşu sırasında Fenerbahçe tribünleri 👀 pic.twitter.com/aC7h2Kq6PG — Sabah Spor (@sabahspor) January 14, 2026

OKAN BURUK SERT DİLLE ELEŞTİRMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonu düzenlenen toplantıda sarı lacivertli taraftarların protestosunu sert dille eleştirerek kupa törenine çıkmama kararı için "Gökmen Özdenak için bir saygı duruşu oldu. Milli oyuncu ve çok iyi bir insandı. Onun için yapılan saygı duruşunda, ölmüş bir insana küfürler edildi. Maç sonu önüne çıkacağımız, bunu hak edecek taraftar olduğunu düşünmediğimiz için seremoniye çıkmadık. Kulüp olarak bu kararı verdik." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE TARAFTARLARI BU TEPKİYİ TEKRARLADI

Fenerbahçe taraftarları Kasımpaşa'nın stadyumunda oynanan Türkiye Kupası maçı öncesi bir kez daha Galatasaray efsanesi Gökmen Özdenak için yapılan saygı duruşu seromonisini yuhaladı.