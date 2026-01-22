Fransız ekibi Rennes'e transfer olmaya hazırlanan Sebastian Szymanski Avrupa Ligi'nde Aston Villa maçının oynandığı sırada Fenerbahçe'ye yaptığı paylaşımla veda etti.

Szymanski paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Fenerbahçe ailesi,

Bugün benim için veda etme ve kariyerimin çok özel bir bölümünü kapatma zamanı. Kulübe bunun bir parçası olma fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu formayı giymek benim için bir onurdu.

Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve kulüpte çalışan herkese, günlük çalışmalarınız ve sürekli desteğiniz için teşekkür ederim. Ve tabii ki tüm taraftarlara, bu kulübün kalbine, her maçtaki desteğiniz ve koşulsuz sevginiz için teşekkür etmek istiyorum.

Hepinize başarılar diliyorum ve gelecek için en iyisini diliyorum."