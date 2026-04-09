EuroLeague'in 37. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe İspanyol devi Real Madrid'i konuk etti.

Fenerbahçe dengeli giden maçta ilk çeyreği 21-19 önde kapatsa da devreye 40-34'lük skorla 6 sayı geride girdi.

Soyunma odasından güçlü bir şekilde dönen Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri geriden gelerek son çeyreğe girerken 58-54'lük üstünlüğü yakaladı. Ancak özellikle boyalı alanda üstünlük kuran Real Madrid'e karşı Fenerbahçe sonunu getiremedi ve sahadan 74-69 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'de Brandon Boston Jr. 21 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu olsa da mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Avrupa'da üst üste 5. maçını kaybeden Fenerbahçe EuroLeague'de toplam 14. mağlubiyetini aldı.