Yeni sezon öncesi savunmasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’de transfer gündemine eski yıldızı Kim Min Jae'yi aldı.

Sarı lacivertlilerin Güney Koreli savunmacı için ilk resmi temasları gerçekleştirdiği öne sürüldü.

12 MİLYON EURO TALEP ETTİ

TRT Spor’un haberine göre Fenerbahçe yönetimi ile Kim Min Jae’nin menajeri arasında yapılan görüşmede mali şartlar masaya yatırıldı.

Bayern Münih’te yıllık net 9 milyon Euro kazanan yıldız futbolcunun, Fenerbahçe’den yıllık 12 milyon Euro maaş ve ek olarak başarı bonusları istediği belirtildi.

BAYERN 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Öte yandan Fenerbahçe’nin bonservis konusunda da Bayern Münih ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Alman devinin Kim Min Jae için yaklaşık 25 milyon Euro talep ettiği de belirtildi.