İngiltere'yi Avrupa kupalarında gelecek sezon tam 9 takım temsil edecek.

Aston Villa'nın Avrupa Ligi'ni kazanmasının ardından Crystal Palace da Rayo Vallecano'yu yenerek Konferans Ligi kupasını müzesine götürdü. İngiliz temsilcilerin bu başarıları gelecek sezon ligden Avrupa kupalarına katılacak takımların sayısını da doğrudan etkiledi.

İngiltere Premier Lig'den gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazanan takımlar şöyle:

Şampiyonlar Ligi: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Aston Villa

UEFA Avrupa Ligi: Crystal Palace, Sunderland, Bournemouth

UEFA Konferans Ligi: Brighton