Championship'te tarihi bir başarı yakalayarak play-off finalinde Middlesbrough'yu yenip Premier Lig'e yükselen Hull City'de oyuncular sezonun yorgunluğunu Las Vegas'ta atacak.

ACUN ILICALI OYUNCULARINI UÇAĞIYLA VEGAS'A GÖNDERDİ

Acun Ilıcalı daha önce söz verdiği üzere Hull Cityli oyuncuları kendi uçağıyla Vegas tatiline gönderdi. Ayrıca İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; her bir oyuncunun hesabına da Vegas'ta harcamaları için 50 bin Dolar gönderdi.

'HAYATLARININ EN GÜZEL ANLARINI YAŞAYACAKLAR'

Ilıcalı şampiyonluk kutlamaları sırasında verdiği röportajda Vegas tatili sözünün hatırlatılması üzerine, "Kendi uçağımı vereceğimi söyledim. Hayatlarının en güzel anlarını yaşayacaklar. Tadını çıkaracaklar." ifadelerini kullanmıştı.