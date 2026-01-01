Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin son gözdesi Milan forması giyen Fransız yıldız Christopher Nkunku olmuştu.

İki kulüp arasında transfer görüşmelerinin başlamasının ardından takas iddiaları gündeme gelmişti.

Fenerbahçe ile Milan arasında Skriniar-Nkunku takasına dair söylentilere İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan yalanlama geldi.

Romano, Skriniar'ın Fenerbahçe için kilit bir oyuncu olduğuna değinerek böyle bir takasın ihtimaller dahilinde olmadığını dile getirdi.

Transfer haberleriyle ünlü gazeteci ayrıca Milan'dan ayrılması beklenen Nkunku'nun da henüz Fenerbahçe konusunda ikna olmadığını belirtti.