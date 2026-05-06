Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayıma geçilirken Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından kulislerde birçok tecrübeli ismin kulüpte görev alabileceğine dair iddialar konuşulmaya başlandı. Bu isimlerden biri de Bülent Uygun oldu.

AZİZ YILDIRIM GELİRSE BÜLENT UYGUN İLE ÇALIŞACAK İDDİASI

Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ın ismi ön plana çıkarken Bülent Uygun'un da Fenerbahçe'de kadro mühendisliği konusunda profesyonel bir görevde bulunabileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE'DE KADRO MÜHENDİSLİĞİ KONUSUNDA GÖREV ALABİLİR

Gazeteci Volkan Demir, Tivibu canlı yayınında Aziz Yıldırım başkanlık koltuğuna oturursa, Bülent Uygun'un kadro yapılanmasından sorumlu olarak göreve gelebileceğini aktardı.

SON OLARAK SİVASSPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörleri arasında yer alan Bülent Uygun son olarak Sivasspor'da çalışmış ve 2 yılı aşkın süredir herhangi bir kulüpte görev almamıştı.