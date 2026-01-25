Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geliyor.
Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanan zorlu karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.
FENERBAHÇE-GÖZTEPE İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Skriniar Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca.
Göztepe: Lis, Arda Okan, Ogün, Godoi, Taha, Cherni, Miroshi, Efkan, Olaitan, Guilherme, Janderson
FENERBAHÇE 1-0 GÖZTEPE CANLI ANLATIM
1' Cihan Aydın'ın ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Göztepe maçı başladı.
FENERBAHÇE NENE İLE ÖNE GEÇTİ
16' Musaba'nın son çizgiden içeri çevirdiği topu kale önünde Nene tamamladı. Fenerbahçe zorlu maçta öne geçti.