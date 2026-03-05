Fenerbahçe Beko, EuroLeague 30. hafta karşılaşmasında AS Monaco’yu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladı.

FENERBAHÇE 22. GALİBİYETİNE ULAŞTI

Sarı-lacivertliler mücadeleden 88-70’lik galibiyetle ayrılarak organizasyondaki 22. galibiyetini elde etti ve puan tablosundaki liderliğini korudu.

HORTON-TUCKER 28 SAYIYLA YILDIZLAŞTI

Karşılaşmanın en skorer ismi 28 sayıyla Talen Horton-Tucker olurken Bonzie Colson 14 sayıyla mücadele etti. Tarık Biberovic, Mikael Jantunen ve Wade Baldwin ise 10’ar sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

SIRADAKİ RAKİP KIZILYILDIZ

Fenerbahçe Beko EuroLeague’de gelecek hafta deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE 88-70 MONACO (ÇEYREK SONUÇLARI)

1. Çeyrek: 20-15

2. Çeyrek: 24-21

3. Çeyrek: 22-16

4. Çeyrek: 22-18