Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), İran’daki gerilimin Avrupa Birliği ülkelerinde güvenlik risklerini artırabileceği uyarısında bulundu.

Europol Sözcüsü Jan Op Gen Oorth, Euronews’e yaptığı açıklamada AB topraklarında terör ve şiddet yanlısı aşırılık tehdidinin yükseldiğini belirtti.

Oorth, bu tehdidin özellikle tek başına hareket eden kişiler veya küçük ve kendi kendine organize olan gruplar üzerinden ortaya çıkabileceğini ifade etti. İnternet ortamında içeriklerin hızlı şekilde yayılmasının ise Avrupa’daki bazı diaspora toplulukları ve bireyler arasında radikalleşmeyi hızlandırabileceğine dikkat çekti.

VEKİL AKTÖRLER DEVREYE GİREBİLİR

Europol ayrıca İran bağlantılı bazı vekil aktörlerin de Avrupa’da devreye sokulabileceği yönünde endişeler bulunduğunu açıkladı.

Bu gruplar arasında “Direniş Ekseni” olarak bilinen yapılar ile İran güvenlik kurumlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen suç ağlarının yer aldığı ifade edildi.

Yetkililer bu yapıların terör saldırıları, tehdit ve baskı kampanyaları, terör finansmanı, siber saldırılar ve çevrim içi dolandırıcılık gibi faaliyetlerde bulunabileceğini belirtti.

Europol, İran ile bağlantılı gerilimin devam etmesi durumunda Batılı altyapı sistemleri ve işletmelere yönelik siber saldırı riskinin de artabileceği değerlendirmesinde bulundu.