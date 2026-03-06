ABD Başkanı Donald Trump, 2025 MLS şampiyonu Inter Miami'yi Beyaz Saray'da ağırladı.

Trump, yanında Lionel Messi ile kürsüye çıktı ve ziyarete ilişkin konuşma yaptı.

TRUMP: 'OĞLUM BÜYÜK BİR MESSİ HAYRANI'

Oğlunun büyük bir Messi hayranı olduğunu dile getiren Trump şunları söyledi:

"Bugün gerçekten yetenekli insanları ağırlıyoruz. 2025 MLS Cup şampiyonu Inter Miami. Harika bir iş. Beyaz Saray'a hoş geldiniz. Lionel Messi... Oğlum bana 'Baba bugün kim burada olacak biliyor musun ?' diye sordu. 'Hayır, bu aralar bir sürü işim var.' dedim. O da 'Messi.' dedi. Senin büyük bir hayranın. Seni ağırlamak bizim büyük bir onur."